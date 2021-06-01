Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten

Die Tätigkeit im Homeoffice hat durch die Corona-Krise schlagartig eine immense Bedeutung, gleichzeitig aber auch eine große Akzeptanz in vielen Unternehmen erlangt. Produktives Arbeiten im Homeoffice erfordert neben richtiger Ausstattung insbesondere auch passende Führungs- und Arbeitsmethoden.

Das mobile Arbeiten offenbart aber auch eine Vielzahl von organisatorischen sowie arbeits- und steuerrechtlichen Fragestellungen, die es kurzfristig zu bewältigen gilt.

Die Autoren Christian Beck und Stefan Scheller beschreiben, was effektive Remotearbeit ausmacht, welche Bedingungen an ein erfolgreiches und gesundes Homeoffice gestellt werden und wie Kommunikation und Führung auf Distanz funktionieren. Dabei werden Lösungen aufgezeigt, um einen erfolgreichen Wechsel ins Homeoffice zu ermöglichen.