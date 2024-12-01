Art.-Nr. 35950 | Kompaktwissen

Prüfung und Berichtigung von Rechnungen, 2. Auflage

Überblick über Folgen von fehlerhaften Rechnungen und Berichtigungsmöglichkeiten
  • Aktuelle Rechtsauffassung der Finanzverwaltung bei unrichtig ausgewiesenen Steuerbeträgen
  • Besonderheiten bei Gutschriften
  • Risiken falscher Rechnungen und Rückwirkung von Berichtigungen

Erscheinungstermin: Dezember 2024

Eine korrekte Rechnung ist die Eintrittskarte zum Vorsteuerabzug. Daher müssen alle Eingangsrechnungen daraufhin geprüft werden, ob sie die gesetzlich vorgeschriebenen Merkmale enthalten.

Die 2. Ausgabe des Kompaktwissens behandelt alle Pflichtangaben und ihre Besonderheiten, wobei besonders auf die Risiken bei nicht ausreichender Ausprägung diverser Merkmale eingegangen wird. Die Unterschiede zwischen den beiden Abrechnungsformen „Rechnung“ und „Gutschrift“, die Fristen zur Rechnungsstellung sowie die verschiedenen Dokumente, die als Rechnung anzuerkennen sind, ergänzen die Darstellung.

Des Weiteren werden die Korrektur- und Berichtigungsmöglichkeiten von Rechnungen erläutert. Da ein Rechtsanspruch auf Berichtigung der Rechnung nach drei Jahren verjährt und die Zeiträume von Betriebsprüfungen in der Regel weiter als drei Jahre zurückreichen, ist in der Praxis auf eine genaue Prüfung und rechtzeitige Rechnungskorrektur zu achten.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 12/2024
Seitenzahl 116
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Hinweis zur Produktsicherheit

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Jerina Kelava

Steuerberaterin

Jerina Kelava ist Steuerberaterin bei Auren. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Internationales Steuerrecht sowie Umsatzsteuer.

