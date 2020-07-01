Verträge können eigentlich nicht einseitig geändert werden - im Wohnraummietrecht gibt es aber eine Besonderheit. Vermieter können eine Mieterhöhung verlangen (§ 558 BGB) oder die Miete erhöhen (§ 559 BGB).

Als Korrektiv sieht das Gesetz allerdings vor, dass dies nur unter sehr genau definierten Voraussetzungen möglich ist. Mieterhöhungserklärungen unterliegen daher sehr hohen formellen und materiellen Anforderungen. Kompliziert wird die Sache zusätzlich durch weitere Regeln wie der Mietpreisbremse oder etwa dem in Berlin geltenden Mietendeckel. Bei der Geschäftsraummiete ist dagegen ohne Vereinbarung im Vertrag keine Mieterhöhung möglich.