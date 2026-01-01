Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Das Reisekostenrecht bildet in vielen Unternehmen einen Schwerpunkt neben der eigentlichen Lohnabrechnung. Dabei sind vielfältige Vorschriften im Steuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachten. Fehler in der Abrechnung werden oftmals erst in der späteren Betriebsprüfung entdeckt und können zu teuren Nachforderungen führen.
Das Seminar vermittelt einen Überblick über das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht und macht Sie mit den gesetzlichen Vorschriften vertraut. Zahlreiche Praxisbeispiele geben Ihnen Sicherheit bei der Abrechnung und zeigen Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Einen Schwerpunkt bildet die grundlegende Frage, nach welchen Kriterien eine erste Tätigkeitsstätte bestimmt wird. Im Anschluss werden die wesentlichen steuerbegünstigten Reisekosten wie Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen sowie vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten aufgezeigt. Abgerundet wird das Thema mit Informationen zur doppelten Haushaltsführung und der Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm.
Themen
- Erste Tätigkeitsstätte
- Mehrere Tätigkeitsstätten
- Sonderfälle
- Fahrtkosten
- Verpflegungsmehraufwendungen
- Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeiten
- Kosten der Unterkunft
- Programmlösung zu Reisekosten
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
