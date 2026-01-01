Das Reisekostenrecht bildet in vielen Unternehmen einen Schwerpunkt neben der eigentlichen Lohnabrechnung. Dabei sind vielfältige Vorschriften im Steuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachten. Fehler in der Abrechnung werden oftmals erst in der späteren Betriebsprüfung entdeckt und können zu teuren Nachforderungen führen.

Das Seminar vermittelt einen Überblick über das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht und macht Sie mit den gesetzlichen Vorschriften vertraut. Zahlreiche Praxisbeispiele geben Ihnen Sicherheit bei der Abrechnung und zeigen Gestaltungsmöglichkeiten auf.

Einen Schwerpunkt bildet die grundlegende Frage, nach welchen Kriterien eine erste Tätigkeitsstätte bestimmt wird. Im Anschluss werden die wesentlichen steuerbegünstigten Reisekosten wie Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen sowie vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten aufgezeigt. Abgerundet wird das Thema mit Informationen zur doppelten Haushaltsführung und der Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm.