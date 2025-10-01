Schenkungsteuerliche und andere Fallstricke bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen, 3. Auflage
- Steuerneutrale Gestaltungen
- Behaltefristen
- Steuerbefreiungen
Erscheinungstermin: Oktober 2025
Bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen wie Neugründungen, Einbringungen oder Kapitalmaßnahmen streben Steuerberaterinnen und Steuerberater in der Regel eine steuerneutrale Übertragung zum Buchwert an. Doch Vorsicht: Nicht jede Übertragung bleibt steuerfrei – insbesondere bei unentgeltlichen Vorgängen lauern steuerliche Risiken.
So kann die unentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern eine Schenkungssteuerpflicht auslösen. Zwar lässt das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG) unter bestimmten Voraussetzungen eine teilweise oder vollständige Steuerbefreiung zu, doch bei Nichteinhaltung der Bedingungen droht die nachträgliche Steuerpflicht. Auch das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) kennt Befreiungsvorschriften mit Behaltefristen, die durch spätere Weiterübertragungen der Wirtschaftsgüter verletzt werden können.
Das aktualisierte Kompaktwissen fasst die zentralen Steuerbefreiungsvorschriften verständlich zusammen und zeigt auf, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um steuerliche Fallstricke zu vermeiden. Es richtet sich gezielt an Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihre Mandanten bei gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen rechtssicher begleiten wollen.
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
