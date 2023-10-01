Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen wie Neugründungen, Einbringung oder Kapitalmaßnahmen sollen in der Regel steuerneutral zum Buchwert erfolgen.

Durch die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG und § 6 Abs. 5 EStG, durch § 20 und § 24 UmwStG kann eine solche Ertragssteuerneutralität erreicht werden.