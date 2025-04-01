Schuldenmanagement, 2. Auflage

Eine GmbH als juristische Person ist selbstständige Trägerin von Rechten und Pflichten. Sie kann rechtlich wirksam Verträge auch mit ihren Gesellschaftern schließen und tut dies auch mit schönster Regelmäßigkeit, angefangen vom Dienstvertrag mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer über Mietverträge oder Kreditverträge in beide Richtungen, einmal als Gesellschaftskredit (= die GmbH gibt dem Gesellschafter Kredit) oder als Gesellschafterdarlehen (= der Gesellschafter gibt der GmbH Kredit).

Leider wird häufig die Problematik solcher Verträge auf ihre steuerliche Wirkung reduziert – also auf die Problematik des Fremdvergleichs und der verdeckten Gewinnausschüttung. Das greift zu kurz, denn daneben sind wichtige Rechtsgebiete im Schuldenmanagement der GmbH zu beachten.