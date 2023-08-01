Sofortmeldung von Mitarbeitern
- Überblick: Welche Branchen sind betroffen
- Welche Informationen muss eine Sofortmeldung enthalten und welche Übermittlungswege gibt es
- Was geschieht, wenn Sofortmeldungen nicht korrekt durchgeführt werden?
Erscheinungstermin: August 2023
Beschreibung
In zahlreichen Wirtschaftszweigen müssen Arbeitgeber Sofortmeldungen für neue Beschäftigte abgeben. Dabei sind Formalien zu beachten. Nicht korrekte Sofortmeldungen können Konsequenzen für das Unternehmen haben.
Grund für die Verpflichtung zur Abgabe von Sofortmeldungen ist die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in den betroffenen Branchen spätestens zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme beim Rentenversicherungsträger zu melden. Andernfalls drohen Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Meldevorschriften und Strafanzeigen wegen vermuteter Schwarzarbeit.
Für die korrekte Sofortmeldung sind die Arbeitgeber verantwortlich. Es ist daher unerlässlich, dass das Unternehmen seine Verpflichtung genau kennt und die Durchführung überwacht.
Diese Mandanten-Information klärt auf, welche Wirtschaftszweige von der Pflicht Sofortmeldungen zu tätigen, betroffen sind und wie sichergestellt werden kann, dass diese Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt wird.
Die aktuelle Auflage weist auf die neue Ausfüllhilfe „SV-Meldeportal“ hin, die zum 01.01.2024 eingeführt wird.
