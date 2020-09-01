Sponsoring (E-Book)
- Vertragliche Gestaltungen
- Steuerliche Auswirkungen
- Hinweise mit Bezug auf Corona-Krise
Erscheinungstermin: September 2020
Mit zunehmender Tendenz ist das „Sponsoring“ ein beliebtes Marketinginstrument der Unternehmer.
Sponsoring bedeutet die Planung, Durchführung, Organisation und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen, aber auch Know-how durch die Unternehmen oder Institutionen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt oder Medien unter bestimmten vertraglichen Gestaltungen.
Bei richtiger Gestaltung – und darum geht es in dieser Broschüre – kommt es zu einer echten „Win-win-Situation“ zwischen dem Sponsor und dem Gesponserten.
Des Weiteren sind aktuelle Hinweise und Vorschläge im Hinblick auf die Corona-Krise enthalten.
Rainer Fuchs
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater
Rainer Fuchs führt seit 2001 eine eigene kleine Steuerkanzlei mit mittelständischen Unternehmern im badischen Achern. Seit vielen Jahren ist er weiterhin tätig als Fachautor und Trainer in der Erwachsenenbildung, in jüngerer Zeit auch als Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten in Baden-Württemberg und Hessen. Er ist als Vorstandsmitglied und Kassenrevisor in zahlreichen Vereinen ehrenamtlich engagiert.
