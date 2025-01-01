Schneller und direkter Zugriff auf das Steuerkonto Ihres Mandanten mithilfe von Steuerkonto online - zu jeder Zeit, zuverlässig und sicher.

Mit DATEV Steuerkonto online sind Sie unabhängig von Servicezeiten und Ansprechpartnern der Finanzverwaltung. Die Steuerkontodaten Ihres Mandanten werden auf elektronischem Weg von den Finanzbehörden direkt auf Ihren Kanzlei-PC übertragen und übersichtlich dargestellt. Abgesichert wird das Verfahren durch eine DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartCard für Berufsträger.