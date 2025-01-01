Steuerkonto online
- Übernahme von Mandantendaten aus der Stammdaten-Verwaltung
- Abfragen von mehreren Steuernummern gleichzeitig
- Weiterverarbeitung der Abfrageergebnisse
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Inhalte
Beschreibung
Schneller und direkter Zugriff auf das Steuerkonto Ihres Mandanten mithilfe von Steuerkonto online - zu jeder Zeit, zuverlässig und sicher.
Mit DATEV Steuerkonto online sind Sie unabhängig von Servicezeiten und Ansprechpartnern der Finanzverwaltung. Die Steuerkontodaten Ihres Mandanten werden auf elektronischem Weg von den Finanzbehörden direkt auf Ihren Kanzlei-PC übertragen und übersichtlich dargestellt. Abgesichert wird das Verfahren durch eine DATEV SmartCard bzw. DATEV SmartCard für Berufsträger.
Leistungen
Abfrage der Steuerkonten mithilfe von Steuerkonto online
Ein Assistent führt Sie Schritt für Schritt zum gewünschten Ergebnis.
Fragen Sie das Steuerkonto für eine oder mehrere Steuernummern gleichzeitig ab.
Die Auswahl der Steuerkontoabfrage legen Sie individuell fest.
Übersichtliche Abfrageergebnisse in Steuerkonto online
Gruppieren und sortieren Sie Ihre Abfrageergebnisse beliebig.
Verarbeiten Sie Ihre Ergebnisse in einer Software zur Textverarbeitung/-kalkulation oder Dokumentenverwaltung weiter.
Stellen Sie die Abfrageergebnisse kanzleiweit zur Verfügung.
