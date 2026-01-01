Steuerliche und bilanzielle Besonderheiten bei Personengesellschaften, 2. Auflage (E-Book)
- § 6b EStG-Rücklage und deren Übertragungsmöglichkeiten
- Folgen für die Ergänzungsbilanz bei der Übertragung eines Teil-Mitunternehmeranteils
- Gewerbliche Prägung - inkl. Entprägung und Rettungsanker
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Personengesellschaften stehen häufig im Mittelpunkt unternehmerischer und steuerlicher Gestaltungsüberlegungen. Bei ihrer Besteuerung sind eine Reihe von Besonderheiten zu beachten.
Das Kompaktwissen behandelt diese Besonderheiten und stellt diese kompakt und praxisorientiert dar. Die Darstellung erstreckt sich dabei über die Bereiche Ermittlung der Überentnahmen, § 6b EStG-Rücklage und deren Übertragungsmöglichkeiten sowie die Folgen für die Ergänzungsbilanz bei der Übertragung eines Teil-Mitunternehmeranteils.
Darüber hinaus werden alle wichtigen steuerlichen Aspekte zur gewerblichen Prägung - inkl. Entprägung - und mögliche Rettungsanker dargestellt, ebenso wie Rechtsfragen des § 15a EStG in Verbindung mit dem Investitionsabzugsbetrag.
Abgerundet wird das Kompaktwissen durch die Themen Bilanzierungsfragen bei der Einheits-GmbH & Co. KG und Realteilung. Hierbei wird insbesondere auf die Besonderheiten der unechten Realteilung und rechtssichere Praxisfälle außerhalb des BMF-Schreibens eingegangen.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Details & Preise
Steuerliche und bilanzielle Besonderheiten bei Personengesellschaften, 2. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026