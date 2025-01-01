Titel-Aboanlage Ratgeber Gehaltsextras
- Mitarbeitern etwas Gutes tun
- Maßnahmen zur Entgeltoptimierung
- Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten
Beschreibung
Der Ratgeber informiert über die wichtigsten Sachbezüge mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sämtliche Neuerungen, die sich durch Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung ergeben, werden in der jeweils aktuellen Ausgabe berücksichtigt.
Mitarbeiter können beispielsweise durch steuerfreie Leistungen oder pauschalbesteuerte Lohnbestandteile an das Unternehmen gebunden werden. Diese und weitere Maßnahmen zur Entgeltoptimierung werden anhand von zahlreichen Beispielen, Hinweisen und Übersichten dargestellt.
Das gilt ebenso für deren Voraussetzungen für Steuerfreiheit, eventuelle Sozialversicherungsfreiheit und die Ermittlung der Pauschalsteuer im Rahmen der Lohnabrechnung.
Bei den genannten Aspekten stehen stets der Nutzen und der Vorteil der Zusammenarbeit mit einem Steuerberater im Fokus.
Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie das jährlich erscheinende, praktische Titel-Abonnement.
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Ratgeber Gehaltsextras, 12. Auflage.
Wie gewohnt gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die aktuelle Einzel-Ausgabe kann unter Ratgeber Gehaltsextras, 11. Auflage bestellt werden.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Erscheinungsweise: jährlich