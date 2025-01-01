Der Ratgeber informiert über die wichtigsten Sachbezüge mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sämtliche Neuerungen, die sich durch Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung ergeben, werden in der jeweils aktuellen Ausgabe berücksichtigt.

Mitarbeiter können beispielsweise durch steuerfreie Leistungen oder pauschalbesteuerte Lohnbestandteile an das Unternehmen gebunden werden. Diese und weitere Maßnahmen zur Entgeltoptimierung werden anhand von zahlreichen Beispielen, Hinweisen und Übersichten dargestellt.

Das gilt ebenso für deren Voraussetzungen für Steuerfreiheit, eventuelle Sozialversicherungsfreiheit und die Ermittlung der Pauschalsteuer im Rahmen der Lohnabrechnung.

Bei den genannten Aspekten stehen stets der Nutzen und der Vorteil der Zusammenarbeit mit einem Steuerberater im Fokus.

