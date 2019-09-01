In der Praxis werden insbesondere Familienunternehmen häufig gegen wiederkehrende Versorgungsleistungen übertragen. So kann die Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten geregelt und Erbauseinandersetzungen können so vermieden werden.

Doch bei dieser Gestaltungsform ist zunächst die Abgrenzungsfragen zu klären: Ist eine Raten-zahlung oder eine Rentenzahlung vereinbart? Liegt eine betriebliche Veräußerungsrente oder eine betriebliche Versorgungsrente vor? Davon abhängig sind dann die steuerlichen Folgen bei Verkäufer und Käufer zu beurteilen.