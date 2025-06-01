In der Praxis stellt die GmbH & Co. KG eine beliebte Rechtsform dar, die eine Haftungsbeschränkung mit den gesellschafts- und steuerrechtlichen Vorzügen der Personengesellschaft kombiniert. Daher besteht oftmals das Bedürfnis, ein Einzelunternehmen oder eine bestehende, aber nicht haftungsbeschränkte Personengesellschaft in eine GmbH & Co. KG umzuwandeln.

Daneben kann über die gewerbliche Prägung einer GmbH & Co. KG gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG eine dauerhafte Qualifikation als Betriebsvermögen und damit eine Sicherstellung der stillen Reserven herbeigeführt werden. Insbesondere durch die „Ummantelung“ des Besitzunternehmens einer Betriebsaufspaltung mit einer GmbH & Co. KG kann eine unbeabsichtigte steuerpflichtige Auflösung durch Wegfall der personellen und/oder sachlichen Verflechtung verhindert werden.