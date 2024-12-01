Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetz zur Errichtung eines einheitlichen Unternehmensbasisregisters in Verbindung mit der Einführung einer einheitlichen Wirtschafts-Identifikationsnummer für Unternehmen beschlossen.

Konkret ist vorgesehen, dass das Statistische Bundesamt als zuständige Behörde ein Register über Unternehmensbasisdaten errichtet und verantwortet. Dieses Basisregister soll alle in Deutschland wirtschaftlich aktiven Einheiten mit deren fest definierten Merkmalen abbilden.

Damit wird die mehrmalige Übermittlung von Unternehmensdaten an verschiedene Register in Zukunft vermieden werden. Gegenwärtig umfasst die deutsche Registerlandschaft rund 120 einzelne Register mit Unternehmensbezug, die bisher kaum miteinander vernetzt sind.

Jedem Unternehmen soll nun eine bundeseinheitliche Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß § 139c der Abgabenordnung zugeordnet werden.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat darüber informiert, dass die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise ohne Antragstellung und somit automatisch ab November 2024 zugeteilt werden soll.