Unternehmensbasisdatenregister und einheitliche Wirtschaftsnummer (E-Book)
- Bürokratieentlastung für Unternehmen durch Vermeidung von Mehrfachmeldungen
- Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der Verwaltung und öffentlichen Statistik
Erscheinungstermin: Dezember 2024
Beschreibung
Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetz zur Errichtung eines einheitlichen Unternehmensbasisregisters in Verbindung mit der Einführung einer einheitlichen Wirtschafts-Identifikationsnummer für Unternehmen beschlossen.
Konkret ist vorgesehen, dass das Statistische Bundesamt als zuständige Behörde ein Register über Unternehmensbasisdaten errichtet und verantwortet. Dieses Basisregister soll alle in Deutschland wirtschaftlich aktiven Einheiten mit deren fest definierten Merkmalen abbilden.
Damit wird die mehrmalige Übermittlung von Unternehmensdaten an verschiedene Register in Zukunft vermieden werden. Gegenwärtig umfasst die deutsche Registerlandschaft rund 120 einzelne Register mit Unternehmensbezug, die bisher kaum miteinander vernetzt sind.
Jedem Unternehmen soll nun eine bundeseinheitliche Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß § 139c der Abgabenordnung zugeordnet werden.
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat darüber informiert, dass die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise ohne Antragstellung und somit automatisch ab November 2024 zugeteilt werden soll.
Die Vergabe erfolgt entweder im Wege der Öffentlichen Mitteilung oder über das ELSTER-Benutzerkonto.
Der Datenaustausch zwischen den verschiedenen registerführenden Verwaltungsbehörden erfolgt dann mithilfe der bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer über das Basisregister.
Übergreifendes Ziel des Gesetzes ist es, die Unternehmen durch eine Reduzierung von bürokratischen Pflichten zu entlasten und zudem für Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der Verwaltung und öffentlichen Statistik zu sorgen.
Die Mandanten-Info ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Thematik und informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die Hintergründe sowie den Umgang mit der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) und dem zugehörigen Register beim Statistischen Bundesamt.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Fabian A. Jahn
Rechtsanwalt
Herr Jahn berät und begleitet Menschen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich des Außenwirtschaftsrechts. Als gelernter Industriekaufmann und Rechtsanwalt sowie mit seiner Erfahrung in den Bereichen Außenwirtschaftsrecht/ Exportkontrolle, Außenhandel, Prozessmanagement, eAkten/Document-Management-Systemen, ist er sowohl in Rechtsthemen als auch zu Fragen von Compliance-Management, Personalführung, Handhabung von LegalTechnology-Projekten, Rechtsgebiete: \- Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle, z. B. Waren, Software, Technische Unterstützung, Technologie \- Embargos und Sanktionen \- Simulation von Außenwirtschaftsprüfungen \- Vertragsgestaltung in internationalen Handelsbeziehungen \- Zulieferer- und Lieferantenverträge \- Vertriebsverträge \- Zollrecht und Zollangelegenheiten \- Recht der auswärtigen Beziehungen \- Verträge der Europäischen Union \- Recht der Gesetzgebung, Bürgerbeteiligung und Petitionsrecht \- Berufsrecht der (Syndikus-)Rechtsanwälte \- Vereinsrecht/NGOs
Details & Preise
Unternehmensbasisdatenregister und einheitliche Wirtschaftsnummer (E-Book)
Erscheinungstermin: Dezember 2024