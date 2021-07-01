Art.-Nr. 12552 | Kompaktwissen

Unternehmensrestrukturierung mit dem StaRUG (E-Book)

Alle wichtigen Informationen zum neuen StaRUG auf einen Blick
  • Verpflichtung zu Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement
  • Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen
  • Schneller, diskreter, günstiger als Insolvenzverfahren

Erscheinungstermin: Juli 2021

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Mit dem Erlass des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) ist es nun für drohend zahlungsunfähige Unternehmen möglich, ein präventives Restrukturierungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren erlaubt eine Sanierung mit einzelnen oder allen Gläubigern – auch gegen den Willen Einzelner.

Im Vergleich zu einem Insolvenzverfahren soll die präventive Restrukturierung schneller, leiser und kostengünstiger sein.

Es kann daher sinnvoll sein, Mandantinnen und Mandanten schon sehr frühzeitig auf die Möglichkeiten des StaRUG aufmerksam zu machen.

Lesen Sie im Kompaktwissen „Unternehmensrestrukturierung mit StaRUG“ alles Wissenswerte zum neuen Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 07/2021
Seitenzahl 68
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorinnen

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Veronika Hefner

Rechtsanwältin und Diplom-Betriebswirtin (BA) ist Senior Associate bei CMS Hasche Sigle

Dr. Veronika Hefner, LL.B, Rechtsanwältin und Diplom-Betriebswirtin (BA) ist Senior Associate bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist die Vorbereitung und Begleitung von Restrukturierungen und Sanierungen innerhalb und außerhalb von Insolvenzverfahren (Regelinsolvenz, Eigenverwaltung, Insolvenzplan, Schutzschirm).

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Alexandra Schluck-Amend

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenzrecht und Dipl.-Betriebswirtin (FH) ist Leiterin des Bereichs Restrukturierung & Insolvenz bei CMS Hasche Sigle

Dr. Alexandra Schluck-Amend, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenzrecht und Dipl.-Betriebswirtin (FH) ist Leiterin des Bereichs Restrukturierung & Insolvenz bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart. Sie berät bei Restrukturierungen und Sanierungen innerhalb und außerhalb der Insolvenz. Hier begleitet sie Unternehmen insbesondere bei der Erstellung und Umsetzung von Sanierungskonzepten sowohl bei außergerichtlichen Restrukturierungen als auch im Insolvenzverfahren.

Details & Preise

Art.-Nr. 12552 | Kompaktwissen

Unternehmensrestrukturierung mit dem StaRUG (E-Book)

Alle wichtigen Informationen zum neuen StaRUG auf einen Blick

Erscheinungstermin: Juli 2021

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort