Unternehmertestamente richtig gestalten, 4. Auflage

Primärer Zweck des Unternehmertestaments ist meist die Fortbestandssicherung des Unternehmens durch die Auswahl des richtigen Nachfolgers.

Auch der Schutz vor zu hoher Finanzbelastung im Erbfall, die Konfliktvermeidung zwischen Erben und die Absicherung der Altersversorgung des überlebenden Ehegatten sind häufig wichtige Kriterien bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge, die daher rechtzeitig vorbereitet werden sollte.

Dazu gehören auch die für das Unternehmen optimale Abfassung des Testaments und insbesondere in Familienunternehmen dessen Akzeptanz im Familienkreis. Wichtig: Auch wenn die Unternehmensnachfolge bereits geregelt wurde, so können sich sowohl die Lebensumstände der Erben als auch rechtliche Rahmenbedingungen ändern.