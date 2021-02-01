Veräußerung einer Immobilie im Umsatzsteuerrecht (E-Book)
- Umsatzsteuerrechtliche Einordnung von Immobilienprojekten
- Geschäftsveräußerung im Ganzen
- Checklisten
Erscheinungstermin: Februar 2021
Beschreibung
In der Beratungspraxis ist es wichtig, den Mandanten bereits im Vorfeld einer geplanten Immobilientransaktion zu unterstützen und vorteilhafte Gestaltungsentscheidungen zu treffen.
Diese Ausgabe erläutert unter anderem die folgenden Themen:
- Umsatzsteuerrechtliche Einordnung von Immobilienveräußerung und -erwerb
- Umsatzsteuerfreie Veräußerung und Erwerb
- Option zur Umsatzsteuerpflicht
- 16 % oder 19 % - Die temporäre Steuersatzsenkung
- Geschäftsveräußerung im Ganzen
- Bemessungsgrundlage beim umsatzsteuerpflichtigen Erwerb
- Umsatzsteuerrechtlicher Begriff der Immobilie
Das Kompaktwissen unterstützt Sie dabei, Einzelfragen schnell und sicher zu beurteilen. Checklisten erleichtern Ihnen, Entscheidungen und richtige Rechtsfolge zu finden. Vielfältige Verweise auf den Umsatzsteuer-Anwendungserlass, Rechtsprechung sowie Kommentare belegen und stützen Ihre Entscheidungen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Hans-Hinrich von Cölln
Rechtsanwalt, Steuerberater
Hans-Hinrich von Cölln, Rechtsanwalt, Steuerberater, ist Director in der Service Line Indirect Tax bei der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin. Er betreut nationale und internationale Mandate auf dem Gebiet des Umsatzsteuerrechts. Hans-Hinrich von Cölln ist zudem Lehrbeauftragter für Umsatzsteuer und Verfahrensrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin und für Sanierungssteuerrecht an der Universität Potsdam.
Details & Preise
Veräußerung einer Immobilie im Umsatzsteuerrecht (E-Book)
Erscheinungstermin: Februar 2021