Verträge für Arztpraxen (E-Book)

Musterverträge für Ärzte und deren Berater, Erläuterung der steuerlichen und rechtlichen Anerkennung und die wichtigsten Vertragsklauseln
  • Erläuterung der wichtigsten Praxisverträge
  • Voraussetzungen der steuerlichen und rechtlichen Anerkennung
  • Musterverträge

Erscheinungstermin: Februar 2020

-

Ärzte und deren Berater benötigen in der Praxis zahlreiche Verträge.

Das Kompaktwissen bildet die folgenden Musterverträge für Arztpraxen ab: Schenkungs- und Übertragungsvertrag, Errichtung einer Gemeinschaftspraxis, Gründung einer Praxis-gemeinschaft,

Praxisvertretungsvertrag, Praxiskaufvertrag zwischen Vertragsarzt und MVZ, Vertrag zur Übernahme einer Arztpraxis, Mietvertrag über eine Arztpraxis, Familienangehörige in der Arztpraxis, Partnerschaftsvertrag zwischen Ärzten, Gesellschaftsvertrag einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis.

Erscheinungstermin 02/2020
Seitenzahl 98
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Harald Dauber

Diplom-Betriebswirt (FH)

Harald Dauber ist Inhaber der Unternehmen HDS-Verlag (Erstellung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Buchhandelsversand (Spezialist für die Lieferung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Unternehmensberatung sowie Autor für Wirtschaft, Steuern und Recht.

