Liquidität war schon immer wichtig, aber in der aktuellen Situation ist sie für viele Unternehmen unabdingbar.

Mit dem Wachstumschancengesetz sollen Impulse für mehr Wachstum und Investitionen der aktuell schwächelnden deutschen Volkswirtschaft gesetzt werden. Das Bundeskabinett hat hierzu ein Paket beschlossen, das zahlreiche Einzelmaßnahmen in Einzelgesetzen beinhaltet. Damit sollen Investitionen insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen durch eine Verbesserung der Liquidität leichter werden. Hierzu werden sowohl Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Steuerlast der Unternehmen führen, als auch Maßnahmen, die unmittelbar zu einer Stärkung der Liquidität der Unternehmen führen, eingeführt bzw. angepasst.

Dies soll zum einen mit einem Bündel von Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden. Hier sind z. B. deutlich erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten bei beweglichen Wirtschaftsgütern und Wohngebäuden vorgesehen, und Änderungen beim Verlustvortrag.