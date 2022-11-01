Websites und Social Media Accounts rechtssicher betreiben (E-Book)
- Rechtliche Grundlagen für Social Media
- Präzisierung bei der Verwendung von Cookies
- Folgen bei Rechtsverstößen
Erscheinungstermin: November 2022
Beschreibung
Website, E-Shop oder Social Media Forum: Beim Internet-Auftritt sind viele Rechtsvorschriften zu beachten.
Wer im Internet tätig ist, begeht leicht Fehler und Rechtsverstöße. Werden die Rechtsvorschriften verletzt, kann dies gegebenenfalls mit einer Geldbuße belegt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht nur für vorsätzliche, sondern auch für fahrlässige Verstöße gilt.
Social Media Netzwerke entwickeln sich rasant weiter, deshalb muss der Gesetzgeber einen eindeutigen Rechtsrahmen entwickeln. Nutzer sollten die rechtlichen Grundlagen beim Internetauftritt, bei Meinungsäußerungen in Foren und beim Datenschutz beachten.
Mit der Verabschiedung des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) werden die Bestimmungen zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz bei Telekommunikations- und Telemediendiensten neu geregelt. Dies betrifft insbesondere auch die Verwendung von Cookies.
Die Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten wichtige Tipps, wie sie sich rechtssicher im Internet verhalten.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Dr. Maximilian Greger
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Dr. Maximilian Greger ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Schwerpunkte seiner Beratung sind das Geistige Eigentum sowie das IT-Recht. Zu seinen Mandanten zählen vorwiegend mittelständische Unternehmen und Start-ups, für die Themen wie Domains, Marken- und Unternehmenskennzeichen, Datenschutz, Geheimnisschutz (Knowhow-Schutz), Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und allgemeine Geschäftsbedingungen im Vordergrund stehen. Dr. Greger ist zudem seit 2018 Lehrbeauftragter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Details & Preise
Erscheinungstermin: November 2022