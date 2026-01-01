Art.-Nr. 77993 |
Zwischen Hobby und Unternehmertum - Liebhaberei steuerlich richtig einordnen

Liebhaberei oder steuerlich relevante Tätigkeit? Erhalten Sie Klarheit, wie Sie Verluste und Fallstricke in allen Einkunftsarten sicher vermeiden.
  • Klare Abgrenzung von Liebhaberei in allen relevanten Einkunftsarten
  • Anschauliche Prüfpfade und praxisnahe Argumentationshilfen für die Beratungspraxis
  • Aktuelle Fallbeispiele und rechtssichere Lösungswege für Ihre Mandate
Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Beschreibung

Die Abgrenzung zwischen Liebhaberei und steuerlich relevanter Tätigkeit ist häufig komplex – sie entscheidet über Verlustabzug, Prognosen und Vorläufigkeit. In diesem Online-Seminar erhalten Sie eine kompakte und aktuelle Übersicht mit prüfungssicheren Wegen und klaren Argumentationsmustern. Besonderheiten aller Einkunftsarten, die umsatzsteuerliche Einordnung und verfahrensrechtliche Aspekte stehen dabei im Fokus.

Themen
  • Systematik & Kernfrage: Gewinnerzielungsabsicht vs. Liebhaberei (Begriff, Zweck, Abgrenzung zu §§ 15/18/21 EStG)
  • Anlaufverluste: angemessener Zeitraum, Nachweise der Ernsthaftigkeit
  • Totalgewinn- und Totalüberschussprognosen: Methodik, zugrunde liegende Annahmen und typische Rechenfehler
  • Wechsel im Zeitablauf: von (Nicht-)Liebhaberei zur Gewinnerzielungsabsicht und zurück; Rechtsfolgen
  • Verfahrensrecht: Vorläufigkeit (§ 165 AO), Wegfall der Ungewissheit, Änderungsnormen, Mitwirkung/Beweislast
  • Umsatzsteuer: Unternehmereigenschaft trotz fehlender Gewinnabsicht, Vorsteuerabzug, Kleinunternehmer
Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • ​Kanzleiführungskräfte
  • ​Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Stefan Bieroth

Diplom-Finanzwirt (FH)

Dozent und Autor. Tätig in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 22.04.26 | 
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 18.06.26 | 
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

