Zwischen Hobby und Unternehmertum - Liebhaberei steuerlich richtig einordnen
- Klare Abgrenzung von Liebhaberei in allen relevanten Einkunftsarten
- Anschauliche Prüfpfade und praxisnahe Argumentationshilfen für die Beratungspraxis
- Aktuelle Fallbeispiele und rechtssichere Lösungswege für Ihre Mandate
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Abgrenzung zwischen Liebhaberei und steuerlich relevanter Tätigkeit ist häufig komplex – sie entscheidet über Verlustabzug, Prognosen und Vorläufigkeit. In diesem Online-Seminar erhalten Sie eine kompakte und aktuelle Übersicht mit prüfungssicheren Wegen und klaren Argumentationsmustern. Besonderheiten aller Einkunftsarten, die umsatzsteuerliche Einordnung und verfahrensrechtliche Aspekte stehen dabei im Fokus.
Themen
- Systematik & Kernfrage: Gewinnerzielungsabsicht vs. Liebhaberei (Begriff, Zweck, Abgrenzung zu §§ 15/18/21 EStG)
- Anlaufverluste: angemessener Zeitraum, Nachweise der Ernsthaftigkeit
- Totalgewinn- und Totalüberschussprognosen: Methodik, zugrunde liegende Annahmen und typische Rechenfehler
- Wechsel im Zeitablauf: von (Nicht-)Liebhaberei zur Gewinnerzielungsabsicht und zurück; Rechtsfolgen
- Verfahrensrecht: Vorläufigkeit (§ 165 AO), Wegfall der Ungewissheit, Änderungsnormen, Mitwirkung/Beweislast
- Umsatzsteuer: Unternehmereigenschaft trotz fehlender Gewinnabsicht, Vorsteuerabzug, Kleinunternehmer
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Stefan Bieroth
Diplom-Finanzwirt (FH)
Dozent und Autor. Tätig in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
