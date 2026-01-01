Zwischen Hobby und Unternehmertum - Liebhaberei steuerlich richtig einordnen
- Klare Abgrenzung von Liebhaberei in allen relevanten Einkunftsarten
- Anschauliche Prüfpfade und praxisnahe Argumentationshilfen für die Beratungspraxis
- Aktuelle Fallbeispiele und rechtssichere Lösungswege für Ihre Mandate
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Abgrenzung zwischen Liebhaberei und steuerlich relevanter Tätigkeit ist häufig komplex – sie entscheidet über Verlustabzug, Prognosen und Vorläufigkeit. In diesem Lernvideo erhalten Sie eine kompakte und aktuelle Übersicht mit prüfungssicheren Wegen und klaren Argumentationsmustern. Besonderheiten aller Einkunftsarten, die umsatzsteuerliche Einordnung und verfahrensrechtliche Aspekte stehen dabei im Fokus.
Schon gewusst?
Themen
- Systematik & Kernfrage: Gewinnerzielungsabsicht vs. Liebhaberei (Begriff, Zweck, Abgrenzung zu §§ 15/18/21 EStG)
- Anlaufverluste: angemessener Zeitraum, Nachweise der Ernsthaftigkeit
- Totalgewinn- und Totalüberschussprognosen: Methodik, zugrunde liegende Annahmen und typische Rechenfehler
- Wechsel im Zeitablauf: von (Nicht-)Liebhaberei zur Gewinnerzielungsabsicht und zurück; Rechtsfolgen
- Verfahrensrecht: Vorläufigkeit (§ 165 AO), Wegfall der Ungewissheit, Änderungsnormen, Mitwirkung/Beweislast
- Umsatzsteuer: Unternehmereigenschaft trotz fehlender Gewinnabsicht, Vorsteuerabzug, Kleinunternehmer
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Stefan Bieroth
Diplom-Finanzwirt (FH)
Dozent und Autor. Tätig in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
