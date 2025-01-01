DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation ist die zentrale Plattform für alle Anwender von DATEV Abschlussprüfung comfort zur Erfassung und Beurteilung von Risiken sowie zur Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder.

Die DATEV-Cloud-Anwendung kann direkt im Browser oder aus DATEV Abschlussprüfung comfort aufgerufen werden. Der Datenaustausch zwischen DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und DATEV Abschlussprüfung comfort wird über eine Schnittstelle sichergestellt.