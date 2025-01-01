DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Orts- und plattformunabhängige Erfassung, Beurteilung und Überwachung von Risiken
- Beurteilung von Risiken auf Abschluss- und Aussageebene, Auswahl von betroffenen Prüffeldern und IKS-Prozessen
- Auswahl von vorgeschlagenen Prüfungshandlungen und Erfassung von individuellen Prüfungshandlungen
- Verknüpfung von Prüfungshandlungen mit Risiken zur besseren Abdeckung identifizierter Risiken
- Dokumentation durchgeführter Prüfungshandlungen mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten
Dadurch erlangen Sie Transparenz im Prüfungsteam über die Abdeckung aller Risiken des Prüfungsauftrages. Übersichten sorgen jederzeit für einen Überblick über den aktuellen Stand der Prüfung. Alle anderen Prozessschritte, z. B. Auftragsannahme, Erlangung eines Verständnisses von Einheit und Umfeld, Auftragsabschluss und Qualitätssicherung finden bis auf weiteres innerhalb der DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort statt.