DATEV Cloud-Lösungen Einsatzvoraussetzungen und erste Schritte
Internetzugang, Zugangsmedium DATEV Benutzer, DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin, Zuordnung von Lizenzen und Rechten, Bereitstellen der Basisdaten online.
Detaillierte Infos dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022808 oder in diesem Klick-Tutorial.
DATEV Vermögensnachfolge
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Transparenz durch grafische Darstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Mandantinnen und Mandanten.
- Beteiligte Personen können einfach schnell und direkt in der grafischen Oberfläche hinzugefügt oder entfernt werden.
- Einfache Erfassung der wichtigsten Vermögenswerte in den Bereichen Betriebsvermögen, Grundvermögen und Sonstiges Vermögen.
- Übersichtliche Aufstellung des Vermögens des Erblassers.
- Automatische Ermittlung der Erbquoten und Pflichtteilsansprüche gemäß gesetzlicher Erbfolge.
- Berücksichtigung individueller Erbquoten und Vermächtnisse (z. B. Regelungen aus einem Testament) und frühere Erwerbe.
- Automatische Berechnung der Erbschaftsteuer auf Basis erfasster Daten.
- Übersichtliche Darstellung der automatisch ermittelten Informationen und Werte direkt in der grafischen Oberfläche bei den beteiligten Personen.
- Hinweise zu nicht ausgenutzten Freibeträgen.
- Einfache Nachvollziehbarkeit der automatisch ermittelten Werte zum Nachlass und der Erbschaftsteuer durch übersichtliche und detaillierte Berechnungslisten.