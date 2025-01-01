DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten und Vermächtnisse berücksichtigt werden. Über den Funktionsumfang und die geplanten Ausbaustufen erhalten Sie hier einen Überblick. Und einen ersten Eindruck, wie Sie mit DATEV Vermögensnachfolge Daten erfassen und Ergebnisse anzeigen, können Sie sich im Klick-Tutorial verschaffen.