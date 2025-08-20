DATEV-SmartIT Connect V. 3.10 verfügbar

Ab sofort ist eine neue Version verfügbar. Diese enthält unter anderem das DATEV Sicherheitspaket compact 8.02 und die Citrix Workspace-App 2402 CU3 Hotfix 1.

Telefonischer Kundensupport mit Sprachassistenz

10.12.2024 Telefonischer Kundensupport mit Sprachassistenz Seit dem 04.10.2024 pilotieren wir im Service bei DATEV-SmartIT eine neue technologische Errungenschaft: die DATEV Sprachassistenz!

Bereitstellung von IW-Elan in DATEV-SmartIT

Die neue Jahresversion 2024 der Software IW-Elan wird nur noch als Browserversion bereitgestellt. Somit entfällt die Installation von IW-Elan auf Ihrem DATEV-SmartIT-Serversystem.