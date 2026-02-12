Wozu dient das DATEV-Konto?
Das DATEV-Konto ist Ihr persönlicher Identitätsnachweis bei DATEV. Es ermöglicht eine sichere und einheitliche Anmeldung im DATEV-Rechenzentrum. Sie erstellen Ihr DATEV‑Konto selbst mithilfe eines Assistenten und verwalten es.
SmartCard/SmartLogin mit Ihrem DATEV-Konto verknüpfen
Verknüpfen Sie Ihre DATEV SmartCard/SmartLogin, die Sie für den Zugang zum DATEV-SmartIT-Serviceportal und zu DATEV-SmartIT nutzen, mit einem DATEV-Konto: Nutzen Sie dafür den DATEV‑Konto‑Assistenten. Er bietet den einfachsten Weg zum eigenen DATEV-Konto und wird früher oder später von jedem Anwender einmal durchlaufen.
Wichtig: Jede Person mit SmartCard oder SmartLogin muss den DATEV-Konto-Assistenten einmalig selbst durchlaufen. Es ist nicht nötig, das für jede Anmeldung oder Cloud-Anwendung zu wiederholen.
Anmeldung mit DATEV-Benutzer
Innerhalb der DATEV-SmartIT-Sitzung werden Sie automatisch mit Ihrem DATEV-Benutzer am DATEV-SmartIT-Serviceportal angemeldet. Ausnahme: Sie haben die automatische Anmeldung deaktiviert, wie im Hilfe-Dokument 1027478 beschrieben. Eine Verknüpfung des DATEV-Benutzers mit einem DATEV-Konto ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum DATEV-Konto.
Außerhalb der DATEV-SmartIT-Sitzung können Sie sich künftig nur mit einem DATEV-Konto am DATEV-SmartIT-Serviceportal anmelden.
Zeitplan – Nächste Schritte
Alle DATEV‑Cloud‑Anwendungen werden schrittweise ihre Anmeldung auf das DATEV-Konto umstellen.
Konkret für DATEV-SmartIT heißt das:
DATEV-SmartIT-Serviceportal | Ab Mitte Februar 2026
Beim Anmelden am DATEV-SmartIT‑Serviceportal erhalten Sie einen Hinweis, dass Ihre DATEV SmartCard/SmartLogin mit Ihrem DATEV‑Konto verknüpft werden muss. Sie können dafür ein bereits vorhandenes DATEV‑Konto verwenden oder in diesem Schritt ein Konto anlegen.
Bis spätestens 04.05.2026
Bitte erstellen Sie bis zu diesem Zeitpunkt Ihr DATEV‑Konto und verknüpfen Sie es mit Ihrer DATEV SmartCard/SmartLogin. Ab dem 04.05.2026 ist die Anmeldung am DATEV-SmartIT-Serviceportal ohne DATEV‑Konto nicht mehr möglich.
DATEV-SmartIT | Zweite Jahreshälfte 2026
In der zweiten Jahreshälfte 2026 wird auch die Anmeldung an DATEV-SmartIT auf das DATEV‑Konto umgestellt.
Bis dahin melden Sie sich bei DATEV-SmartIT wie gewohnt mit Ihrem bisherigen Anmeldeverfahren an. Wenn Sie zuvor aufgrund der Umstellung für das DATEV-SmartIT‑Serviceportal ein DATEV‑Konto erstellt und Ihre DATEVSmartCard/SmartLogin damit verknüpft haben, sind Sie bereits vollständig auf die zweite Jahreshälfte vorbereitet.
Weitere Informationen
Bei Fragen finden Sie hier hilfreiche Informationen: