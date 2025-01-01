Ob vom Homeoffice oder beim Mandanten vor Ort: Mit DATEVasp mobiler Arbeitsplatz können Sie per SmartCard und SmartLogin vollumfänglich auf Ihre DATEVasp-Sitzung zugreifen.

Mit diesem Zusatzmodul sind Sie unabhängig vom DATEVasp Betriebsstätten-Router oder einem individuellen Site-to-Site-VPN. Sie können DATEVasp mobiler Arbeitsplatz in fast jede IT-Infrastruktur integrieren.

Voraussetzung:

Um das Zusatzmodul DATEVasp mobiler Arbeitsplatz zu nutzen, benötigen Sie einen aktiven Vertrag, die aktuelle Version des DATEVasp Zugangspakets und eine aktive DATEV SmartCard/mIDentity oder DATEV SmartLogin.