Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen zum DATEVasp mobilen Arbeitsplatz finden Sie hier:
Benötigen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie hierfür den DATEVasp Service:
Bandbreite prüfen
- Neuanschaffung von Hardware
- Personalaufbau oder Personalabbau
- Vorliegen eines Providerangebots
Hier unterstützen wir Sie bei der Ermittlung des empfohlenen Bandbreitenbedarfs.
Das Drucken spielt weiterhin eine Rolle im Büroalltag. Umso wichtiger ist es, mögliche Hürden und Einschränkungen im Vorfeld zu kennen und bestmöglich zu umgehen.
Am mobilen Arbeitsplatz fehlt die direkte Kommunikation zwischen Drucker und DATEVasp-Serversystem. Dadurch können Einschränkungen bei "Druckaufträge zusammenhalten" und "vermischte Druckausgabe" auftreten.
Sie möchten Unterstützung, um Prozesse zu digitalisieren? DATEV Geschäftspost Druck unterstützt Sie dabei. Sie können Ihre physisch zu versendenden Dokumente an DATEV übermitteln, wo sie dann gedruckt und per Post versendet werden.
Scannen
Die Digitalisierung von Dokumenten und Belegen ist ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsalltags.
Ein direkter Scan auf Ihr DATEVasp-Serversystem ist mit DATEVasp mobiler Arbeitsplatz nicht möglich. Der Scan erfordert einen Zwischenschritt. Zum Beispiel über eine lokale Ablage oder indem Sie über einen externen E-Mail-Server (z. B. Microsoft Exchange online) versenden.
Sie möchten Ihre Dokumentendigitalisierung ergänzen? Dann können Sie sich über die Scanner-Lösungen am DATEV-Marktplatz informieren. Diese Lösungen können eine sinnvolle Ergänzung darstellen, um z. B. Unterlagen direkt nach DATEV Unternehmen online zu senden.
DATEV bietet Unterstützung mit der Dienstleistung "Digitalisieren von Dokumenten": Neben dem sicheren Scannen Ihrer Eingangspost vernichten wir auf Wunsch Ihre Originaldokumente über unsere zertifizierte Entsorgung.
Telefonieren
Wenn Sie eine klassische – vor Ort stehende – Telefonanlage in DATEVasp einbinden möchten, benötigen Sie die DATEVasp-Betriebsstättenanbindung.
Mittlerweile stellen viele Anbieter Cloud Telefonanlagen bereit. Diese Telefonanlagen haben den Vorteil, dass der Anbieter sie pflegt und wartet. Zudem sind sie von nahezu überall erreichbar.
Schnittstellen (DATEVconnect)
Sie möchten Daten aus Vorsystemen übernehmen oder in einem DATEV-fremden System weiterverarbeiten? Der Einsatz von (Programm-)Schnittstellen, wie dem DATEVconnect ist mit DATEVasp mobiler Arbeitsplatz nur bedingt möglich.
Nur am DATEVasp-Serversystem installierte Programme oder Online-Anwendungen, welche über den Browser aufgerufen werden, können direkt mit den DATEV-Programmen kommunizieren.
Inzwischen können viele (Online-)Anwendungen auch in Verbindung mit den bestehenden DATEV-Online-Schnittstellen verwendet werden.
Sie sind an möglichen Lösungen interessiert? Im DATEV-Marktplatz finden Sie passend zu Ihren Anforderungen Produkte, die Ihre Prozesse optimieren können. Um sicher zu gehen, dass die Anbindung an DATEVasp möglich ist, empfehlen wir auf den Punkt "Hinweis zu IT-Management und -Security" zu achten und sich darüber mit dem jeweiligen Anbieter auszutauschen.