Mit Hilfe des von uns angebotenen Kalkulators können Sie die erforderliche Mindestbandbreite berechnen. Im Fall einer erhöhten Nutzung der Datenleitung (z. B. durch Videocalls via Teams) wird eine leistungsfähigere Datenleitung empfohlen.​

Geben Sie im Kalkulator die Anzahl der vorliegenden Monitore in den entsprechenden Feldern ein.​

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von 4K-Monitoren den benötigten Bandbreitenbedarf erhöht.​

Bei Bedarf können Sie die empfohlene Mindestbandbreite mit Angeboten von Ihrem oder anderen Providern vergleichen.