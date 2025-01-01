Wenn Sie heute bereits E-Rechnungen im Format ZUGFeRD comfort oder XRechnung mit einer Softwarelösung erstellen und diese gerne über die Netzwerke TRAFFIQX® oder Peppol an Ihre Kunden versenden möchten, können Sie dies zukünftig über die DATEV E-Rechnungsplattform tun. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese neuen Funktionen vorab zusammen mit uns zu testen!

Wie funktioniert es?

Sie laden Ihre erstellten E-Rechnungen per Upload in das DATEV E-Rechnungspostfach hoch. Von dort werden die E-Rechnungen dann automatisch im Wunschformat des Rechnungsempfängers über das entsprechende Netzwerk zugestellt.

Die Anmeldung zur Pilotierungsphase erfolgt über dieses Formular .

 

Informationen zur Pre-Pilotierungsphase

Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach bietet folgende Leistungen und Funktionen:

  • Sicherer und virenfreier Versand
  • Versand von EN16931 konformen E-Rechnungen über die Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
  • Generierung der E-Rechnung im Empfängerwunschformat beim Versand über die Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol
  • Statusinformationen zum Versand der E-Rechnungen
  • Übersicht über alle versendeten E-Rechnungen
  • Visualisierung von E-Rechnungen
  • Verbindung zu DATEV Unternehmen online / Belege online 

Voraussetzungen
  • Sie erstellen Ihre E-Rechnungen im Format ZUGFeRD comfort oder XRechnung mit einer Softwarelösung (keine DATEV-Lösung)
  • Die TRAFFIQX® -oder Peppol-ID des Empfängers muss in der erstellten E-Rechnung bereits enthalten sein (Eingabe in den entsprechenden Feldern Ihrer Softwarelösung)

Anmeldung zur Pre-Pilotierung

Sie haben Interesse und möchten an der Pre-Pilotierungsphase teilnehmen?

Dann füllen Sie bitte folgendes Formular aus.

Kontakt

Bei Fragen rund um die Pilotierungsphase wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse: