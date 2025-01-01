Existenzgründerinnen und Existenzgründer waren bisher durch die Pflicht zur monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung mit einem hohen bürokratischen Aufwand belastet. Es galt: Nehmen Existenzgründer eine selbstständige unternehmerische oder freiberufliche Tätigkeit auf, sind sie in den ersten zwei Jahren nach der Gründung dazu verpflichtet, für jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Eine Ausnahmeregelung bestand nur, wenn sie bereits bei der steuerlichen Anmeldung ihres Unternehmens von der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG Gebrauch gemacht haben. Das ist allerdings nur möglich, sofern ihre Umsätze im ersten Betriebsjahr 22.000 Euro und im zweiten Jahr 50.000 Euro nicht übersteigen

Nun müssen Gründerinnen und Gründer nicht mehr zwingend jeden Monat ein Formular zur Umsatzsteuervoranmeldung für 2023 ausfüllen. Zwischen 2021 und 2026 wird diese besondere Regelung für Neuselbstständige ausgesetzt, um deren Belastung durch Bürokratiekosten zu senken. Grundsätzlich gilt, dass Unternehmen monatlich für die Umsatzsteuervoranmeldung ein Formular für 2023 einreichen, wenn die jährlich vereinnahmte oder per Vorsteuerabzug geltend gemachte Umsatzsteuer mehr als 7.500 Euro beträgt. Liegt der Betrag darunter, genügt eine vierteljährliche Voranmeldung. Im ersten Betriebsjahr wird das Intervall zur Abgabe der Umsatzsteuer 2023 anhand der geschätzten Höhe der Umsatzsteuer festgelegt. Im Folgejahr wird die tatsächliche Höhe der Steuer des Vorjahres zugrunde gelegt.