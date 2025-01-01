SmartCard-Lesegerät
DATEV-Mitglieder können das Lesegerät von DATEV beziehen, Nichtmitglieder erhalten das Lesegerät im Fachhandel. Aktuell empfiehlt DATEV den DATEV-Kartenleser. Es werden nur bestimmte Kartenleser unterstützt: Die Liste der Leser und Treiber finden Sie im Download-Bereich: Treiber für SmartCard-Lesegeräte und den DATEV mIDentity
Beim Start des Downloads erhalten Sie eine Liste mit Kartenlesern. Wählen Sie daraus den Treiber, den Sie installieren möchten.
Sicherheitspaket
Das aktuelle DATEV Sicherheitspaket ist in der Regel schon auf Ihrem Rechner installiert. Andernfalls installieren Sie das DATEV Sicherheitspaket mit den aktuellen DATEV-Programmen.
Wenn Sie an Ihrem PC eine DATEV SmartCard / einen DATEV mIDentity einsetzen (z.B. für Steuerkonto online) und Sie damit künftig auch die Vollmachtsdatenbank nutzen wollen, muss die SmartCard / mIDentity "für Berufsträger" ausgestellt sein. Prüfen Sie das im Sicherheitspaket. Bei Bedarf bestellen Sie eine passende Folgekarte:
Freischaltung für DATEV-Programme (nur für DATEV-Mitglieder)
Beauftragen Sie uns mit der Freischaltung des Kammermitgliedsausweises zur Nutzung von DATEV-Programmen. Das Formular finden Sie im Dokument Kammermitgliedsausweis zur Nutzung von DATEV-Programmen freischalten (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1034982).
Eintrag in den Verzeichnisdienst
Um alle Funktionen Ihrer SmartCard nutzen zu können, ist die Registrierung im TrustCenter-Verzeichnisdienst erforderlich. Füllen Sie das Ihnen von Ihrer Kammer zugesandte Identifizierungsformular aus und senden Sie es per Post an die angegebene Adresse.
Fragen?
Bei Fragen zum Kammermitgliedsausweis wenden Sie sich direkt an Ihre Berufskammer. Dort erhalten Sie ggf. auch Informationen, wo Sie technischen Support erhalten. Zu den Themen Inbetriebnahme des Kammermitgliedsausweises und Verlust oder Vergessen der PIN finden Sie Anleitungen im DATEV-Hilfe-Center: