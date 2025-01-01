DATEV-Mitglieder können das Lesegerät von DATEV beziehen, Nichtmitglieder erhalten das Lesegerät im Fachhandel. Aktuell empfiehlt DATEV den DATEV-Kartenleser. Es werden nur bestimmte Kartenleser unterstützt: Die Liste der Leser und Treiber finden Sie im Download-Bereich: Treiber für SmartCard-Lesegeräte und den DATEV mIDentity

Beim Start des Downloads erhalten Sie eine Liste mit Kartenlesern. Wählen Sie daraus den Treiber, den Sie installieren möchten.