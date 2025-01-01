Die Regional-Info-Tage sind die zentrale Veranstaltungsreihe von DATEV für Mitglieder. Weiterbildung, Netzwerken und der Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen – dafür stehen die DATEV Regional-Info-Tage.

Gestalten Sie als DATEV-Marktplatz Partner die Tage mit und präsentieren Sie unseren Mitgliedern Ihre Lösung und das Zusammenspiel mit den DATEV-Lösungen.

Bei diesem Veranstaltungsformat steht die Kanzlei im Mittelpunkt. Neben neuen Impulsen, Kurzpräsentationen und Workshops rund um DATEV-Programme, Strategien und Prozesse, gibt es in den Pausen einen Info-Markt. Als DATEV-Marktplatz Partner haben Sie die Möglichkeit, einen dieser Arbeitsplätze zu besetzen und Ihre Lösung zu präsentieren.