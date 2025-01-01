Die Regional-Info-Tage sind die zentrale Veranstaltungsreihe von DATEV für Mitglieder. Weiterbildung, Netzwerken und der Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen – dafür stehen die DATEV Regional-Info-Tage.
Gestalten Sie als DATEV-Marktplatz Partner die Tage mit und präsentieren Sie unseren Mitgliedern Ihre Lösung und das Zusammenspiel mit den DATEV-Lösungen.
Bei diesem Veranstaltungsformat steht die Kanzlei im Mittelpunkt. Neben neuen Impulsen, Kurzpräsentationen und Workshops rund um DATEV-Programme, Strategien und Prozesse, gibt es in den Pausen einen Info-Markt. Als DATEV-Marktplatz Partner haben Sie die Möglichkeit, einen dieser Arbeitsplätze zu besetzen und Ihre Lösung zu präsentieren.
Key Facts
- Kanzleien (Kanzleiinhaber/-inhaberinnen und Steuerfachangestellte)
- Roadshow deutschlandweit
- Jährlich von März bis Juni
- Zwei DATEV-Marktplatz Partner pro Veranstaltungsort
- Ca. 200 bis 500 Teilnehmer je Veranstaltung
- Kostenfreie Beteiligung
Alle weiteren Infos zur Veranstaltung
Termine
- 17.03.26: Fürth
- 19.03.26: Dresden
- 24.03.26: Hannover
- 26.03.26: Köln
- 14.04.26: München
- 16.04.26: Stuttgart
- 21.04.26: Berlin
- 28.04.26: Freiburg
- 05.05.26: Münster
- 07.05.26: Hamburg
- 12.05.26: Mannheim
- 19.05.26: Frankfurt
- 21.05.26: Bremen
- 11.06.26: Düsseldorf
Hinweis
Diese Seite dient zur allgemeinen Information über das Veranstaltungsformat. Die teilnehmenden Partner werden von DATEV ausgewählt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Partnermanager.
FAQ
Wie ist die Ausstattung des Arbeitsplatzes vor Ort?
Ihr Arbeitsplatz vor Ort besteht aus einem Stehtisch und einem Großbildschirm. Stromanschluss, HDMI-Kabel und WLAN sind vorhanden.
Was muss ich mitbringen, um den Info-Stand zu besetzen?
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Devices für Live-Demos mit. Ergänzend zu Ihrer Software-Lösung sollten Sie auf Ihrem Device auch über DATEV-Software mit einem Musterbestand verfügen, um die Datenübertrag live demonstrieren zu können.
(Sollten Sie noch keinen Musterbestand besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Partnermanager.) Ein RollUp soll nicht mitgebracht werden. Wir kennzeichnen den Arbeitsplatz mit Ihrem Logo.
Welche Kenntnisse soll der Referent mitbringen?
Sie haben die Möglichkeit, mit zwei Personen vor Ort zu sein. Aufgrund der fachlichen Inhalte legen wir großen Wert darauf, dass Angestellte Ihres Hauses erfahren sind mit der eigenen Lösung, aber auch mit der DATEV-Schnittstelle und den kompletten Prozessen in die DATEV-Welt und diese live zeigen können.
Wann startet der Aufbau bei der Veranstaltung?
Ihren Arbeitsplatz können Sie ab 8:00 Uhr am Veranstaltungstag beziehen.
Findet ein Briefing-Termin vor der Veranstaltung statt?
Am 10. März findet von 13:00 bis 14:00 Uhr ein Briefing-Termin statt.
Wie wird die Veranstaltung vermarktet?
Die Einladung für die Veranstaltung wird über DATEV versendet. Darüber hinaus wird über verschiedene Kanäle, wie Social Media, zur Veranstaltung kommuniziert und geworben. Auch Sie können die Veranstaltung vermarkten und interessierte Kanzleien auf die Anmeldung über den DATEV-Shop verweisen.