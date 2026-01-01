Termine der Herbstrunde 2026
Online-Termine
30.09.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Region Süd | Anmeldung
09.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Region Ost | Anmeldung
19.10.2026 | 09:00–12:00 Uhr | Region West | Anmeldung
27.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Hybrid-Veranstaltung Region Pfalz
Anmeldung (Online-Veranstaltung)
Anmeldung (Präsenz-Veranstaltung in Herxheim)
27.11.2026 | 09:00–12:00 Uhr | Region Nord | Anmeldung
Präsenz-Termine
Anmeldung (für alle Präsenz-Termine)
06.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | München
NH München Messe, Eggenfeldenerstraße 100, 81929 München
07.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Ulm
Hotel Leonardo, Mörikestraße 17, 89077 Ulm
07.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Neckarsulm
APS Aktiv PC Support AG, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm
12.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Lindau
Inselhalle Lindau,Zwanzigerstraße 10, 88131 Lindau
13.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Düsseldorf
DATEV eG Niederlassung Düsseldorf, Willstätterstraße 60, 40549 Düsseldorf
14.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Duisburg
Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg
14.10.2026 | 09:00–12:00 Uhr | Irschenberg
14.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Irschenberg
Kaffeerösterei Dinzler, Wendling 15, 83737 Irschenberg
21.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Donaueschingen
Hotel Öschberghof, Golfplatz 1, 78166 Donaueschingen
22.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Mannheim
DATEV eG Niederlassung Mannheim, Glücksteinallee 63 - 69, 68163 Mannheim
27.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Herxheim (Hybrid-Veranstaltung)
netgo Group, Gewerbepark West II 16, 76863 Herxheim
28.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Saarwellingen
come4network, Werner-von-Siemens-Straße 15, 66793 Saarwellingen
29.10.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Straubing
HOTEL ASAM, Wittelsbacher Höhe 1, 94315 Straubing
03.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Erfurt
Dorint Hotel am Dom Erfurt, Theaterplatz 2, 99084 Erfurt
11.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Hamburg
JUFA Hotel Hamburg HafenCity, Versmannstraße 12/14, 20457 Hamburg
11.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Hannover
Novotel Hannover, Podbielskistraße 21-23, 30163 Hannover
12.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Kiel
DATEV eG Niederlassung Kiel, Sophienblatt 40, 24103 Kiel
12.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Münster
Factory Hotel, An der Germania Brauerei 5, 48159 Münster
17.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Rostock
pentahotel, Schwaansche Straße 6, 18055 Rostock
17.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Frankfurt
DATEV eG Niederlassung Frankfurt, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt
18.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Köln
Mercure Hotel Köln West, Horbeller Straße 1, 50858 Köln
19.11.2026 | 09:00–12:00 Uhr | Berlin
19.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Berlin
DATEV eG Niederlassung Berlin, Schöneberger Ufer 69, 10785 Berlin
24.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Leipzig
DATEV eG Niederlassung Leipzig, Alte Messe 6, 04103 Leipzig
24.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Freiburg
Novotel Freiburg Am Konzerthaus, Konrad-Adenauer-Platz 2, 79098 Freiburg
25.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Nürnberg
DATEV eG, Virnsberger Straße 63, 90431 Nürnberg
25.11.2026 | 14:00–17:00 Uhr | Stuttgart
DATEV eG Niederlassung Stuttgart, Wankelstraße 14, 70563 Stuttgart
26.11.2026 | 09:00–12:00 Uhr | Stuttgart
DATEV eG Niederlassung Stuttgart, Wankelstraße 14, 70563 Stuttgart
