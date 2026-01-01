Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und Steuerberater – berichten offen aus ihrem Kanzleialltag und geben praxisnahe Einblicke in folgende Themen:

Einblicke in das Produkt

MyDATEV Kanzlei

Mensch & Veränderung

Wie der Start mit einer digitalen Lösung gestaltet wurde

Welche Veränderungen im Workflow entstehen

Wo Entlastung und neue Freiräume spürbar werden

Prozesse neu gestalten

Vorteile digitaler Kommunikation: weniger E-Mails, mehr Sicherheit und Flexibilität.

Zusammenarbeit mit Mandanten

Praxisnaher Blick auf neue Kommunikationswege und den Umgang mit typischen Situationen aus dem Kanzleialltag

Ausblick

Orientierung für mögliche nächste Schritte auf dem Weg zu moderner Kanzleiorganisation

Nach dem Kollegenforum können Sie mit neuen Impulsen loslegen. Ca. sechs Wochen später findet ein einstündiger Online-Termin statt, der Raum für Austausch und Fragen bietet. Er dient dazu, erste Erfahrungen zu reflektieren, offene Punkte zu klären und die Nachhaltigkeit der Umsetzung sicherzustellen.

Sie gestalten das Kollegenforum durch Ihre Impulse und Fragen aktiv mit. Zudem erhalten Sie Tipps und Tricks, so dass die Umstellung auf die digitalen Prozesse auch in kleinen Kanzleien gelingt.