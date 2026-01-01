Kollegenforum

Sie möchten die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten digital, sicher und effizient gestalten – und dafür MyDATEV Kanzlei als Einstieg in die Cloud nutzen?Im Kollegenforum erhalten Sie praxisnahe Impulse, wie andere Kanzleien diesen Veränderungsprozess gestaltet haben – inklusive konkreter Lösungen und direkt umsetzbarer Tipps aus dem Kanzleialltag.

Neben dem Einblick in digitale Arbeitsweisen stehen vor allem der Changeprozess, die Weiterentwicklung von Kanzleiabläufen und die Frage im Mittelpunkt, wie Sie Mitarbeitende erfolgreich auf diesem Weg mitnehmen. Sie erfahren aus erster Hand, welche Schritte hilfreich waren, welche Veränderungen besonders unterstützt haben und wie nachhaltige, moderne Zusammenarbeit mit Mandanten gelingen kann.