Kollegenforum

Seit über zehn Jahren betreut die Steuerkanzlei von Christian Oelve aus Hildesheim mittelständische Unternehmer und insbesondere Freiberufler. Bei der Beratung der Mandanten setzt die Kanzlei auf digitale Prozesse – sowohl in der laufenden Bearbeitung als auch bei der internen Organisation.

Kanzleiinhaber Christian Oelve hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen‘.