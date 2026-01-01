Art. Nr. 77515 | Kollegenforum
Kollegenforum: Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen
Seit über zehn Jahren betreut die Steuerkanzlei von Christian Oelve aus Hildesheim mittelständische Unternehmer und insbesondere Freiberufler. Bei der Beratung der Mandanten setzt die Kanzlei auf digitale Prozesse – sowohl in der laufenden Bearbeitung als auch bei der internen Organisation.
Kanzleiinhaber Christian Oelve hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen‘.
Die Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater, zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Finanzbuchhaltung organisiert und optimiert haben. Neben den Einblicken in die eigenen Kanzleiprozesse lassen sie die Referierenden auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben.