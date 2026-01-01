Aktuelle Kollegenforen zum Thema
Kooperationskanzlei si. simon. Steuerkanzlei aus Würzburg
Kanzleiinhaber Björn Simon hält bei DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen' vor Ort.
Kooperationskanzlei SKG Steuerberatung aus Halberstadt
Steffi Köchy-Gellfart, Geschäftsführerin der SKG StBG, hält für DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen' vor Ort und online.
Kooperationskanzlei Christian Oelve aus Hildesheim
Kanzleiinhaber Christian Oelve hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen‘.
Kooperationskanzlei Hagena Steuerberatung aus Norden
Eike Hagena, Inhaber der Kanzlei, hält bei DATEV das Kollegenforum Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen'.