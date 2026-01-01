Kollegenforum

Die Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater - zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Finanzbuchhaltung organisiert und optimiert haben. Neben den Einblicken in die eigenen Kanzleiprozesse lassen sie die Referierenden auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben.