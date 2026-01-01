Kollegenforum

Die modern aufgestellte Steuerkanzlei hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mandanten ganzheitlich zu betreuen, indem sie alle vorhandenen Möglichkeiten der Digitalisierung optimal und auf die Mandanten zugeschnitten ausschöpft. Dadurch ist die Kanzlei in der Lage, Mandanten auch außerhalb der gängigen steuerlichen Beratung bei ihren Entscheidungen qualifiziert zu begleiten und dabei steuerliche Möglichkeiten gezielt zu nutzen.

Kanzleiinhaber Björn Simon hält bei DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen'.