Highlights
- Hohe Parametrierbarkeit
- Individuelle Zeitmodelle für Mitarbeitende möglich
- Komplexe Arbeitszeitmodelle abbildbar
- Komplexe Tarifmodelle abbildbar
Weitere Funktionen
- Abbildung von Vertrauensarbeitszeit
- Gleichberechtigte Teilnahme aller Mitarbeitenden (für jeden Betrieb) unabhängig von der Infrastruktur vor Ort und der Anzahl der Mitarbeitenden oder Filialen
- Abbildung komplexer Tarifmodelle und Betriebsvereinbarungen mit dem AIDA Kontenrechnungskern
- Virtuelles Personalbüro mit dem AIDA Web-Portal und dem AIDA Workflow
- Individualisierbare Oberfläche mit persönlichen Favoriten
- Administrator-Tool zur schnellen Übersicht
- AIDA VIP Funktionen, Personal-Messenger
Zum Partner
Das Unternehmen AIDA ORGA GmbH mit Sitz in Böblingen wurde 1994 gegründet und ist seit April 2016 Partner der DATEV. Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Zur Vermittlung durch den Partner kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.