Highlights
- Übernahme von Daten aus der Warenwirtschaft (keine Doppelerfassung)
- Automatische Erstellung von Buchungssätzen aus Buchungsregeln
- Schnittstellen zu Kassenbuch, Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Automatische Erstellung von SEPA-Überweisungen und Lastschriften
- Zahlungseingangsüberwachung mit Kontoumsatz-Abgleich
Weitere Funktionen
- Prozessgesteuerte Datenweitergabe zur Buchführung mit Festschreibe-Funktion
- Optionales Erfassen zusätzlicher Belege, die nicht in der Warenwirtschaft entstanden sind
- Zahlstatus von Ausgangsrechnungen an die Warenwirtschaft zurückmelden
- Auch als Filialversion erhältlich
aSuite FinanzCenter ergänzt
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Im Rahmen der Bearbeitung der Bestellung beim Partner werden automatisch weitere Informationen zur Einrichtung der Schnittstelle versendet.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
In DATEV-SmartIT ist generell kein Hosting von PC-Lösungen, d. h. keine individuelle Installation von Fremdsoftware, möglich. Ein Datenaustausch zwischen DATEV-Software und Cloud-Lösungen kann ausschließlich über DATEV-Datenservices stattfinden. Wenn die Dateiformate kompatibel sind, ist alternativ auch ein manueller Export bzw. Import möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
