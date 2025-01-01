Highlights
- Komplettlösung für alle Schularten
- Buchführungsschnittstelle für Privatschulen
- Leicht anpassbar
- Auch per web verfügbar
Weitere Funktionen
- Verwaltung beteiligter Personen und Betriebe
- Stunden- und Vertretungspläne, Schnittstelle UNTIS
- Verwaltung von Schulinventar und Medien
- Notenverwaltung und Zeugniserstellung
- Dokumentenverwaltung, Briefe, E-Mails, SMS
- Spezielle Module für Privat- und Internatsschulen
- Schnittstelle zu Fremdprogrammen, u.a. Finanzbuchführung
- Fein granuliertes Rechtesystem
- Berücksichtigung von Datenschutz-Anforderungen
- Freie Gestaltung von Masken und Listen
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 5.000,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Informationen auf Anfrage beim Partner.
