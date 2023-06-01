billbox GmbH

Die Lösung digitalisiert Eingangsrechnungen und stellt sie in einem einheitlichen Workflow online zu Verfügung.

Billbox vereinfacht und beschleunigt Arbeitsprozesse und stellt das Kreditoren-Management vom Dokumenten-Handling, der Prüfung, bis zur Zahlungsabwicklung und dem Controlling auf einen digitalen, mobilen Workflow um. Mit der billbox ist die vorbereitende Buchführung in wenigen Schritten erledigt. Alle Daten können einfach mit den DATEV-Anwendungen ausgetauscht werden.