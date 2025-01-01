Highlights
- In sieben Sekunden zur Potenzialanalyse mit Benchmarking
- Handlungsempfehlungen für vertiefende betriebswirtschaftliche Beratung
- Umfassende Texte/Videos zur Erläuterung von Kennzahlen
- Inkl. effizientem Programm für die Finanz- und Unternehmensplanung
- Faires Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Funktionen
- 100 Finanz- und Rating-Kennzahlen
- Benchmark- und Potenzialanalysen mit Ursacheneingrenzung
- Quantifizierung von betriebswirtschaftlichen Optimierungspotenzialen in Euro
- Integrierte Wissens-Mediathek zur Betriebswirtschaft
- Professionelles Berichtswesen
- Automatisierter Daten-Upload über DATEV-Schnittstelle
- Automatische mehrjährige Planungsvorschlagsgenerierung
- Optionales Branded Feature: Anpassung des Software-Designs an die Kanzlei CI
CANEI.betterbusiness ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden: Stammdaten (Rechnungswesen-Mandanten), Wirtschaftsjahre, Summen- und Saldenlisten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 69,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
