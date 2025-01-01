Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen CenterDevice GmbH, durch die TÜV Rheinland Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 18.09.2027, liegt vor.

Geltungsbereich: Entwicklung und Betrieb des cloudbasierten Dokumentenmanagementsystems (DMS) CenterDevice zum schnellen Auffinden und strukturiertem Verwalten von Dokumenten aller Art sowie zum Teilen von Dokumenten mit internen Mitarbeitern und externen Kunden oder Partnern.

Link zum Zertifikat

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.