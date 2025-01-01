Highlights
- DSGVO-und GoBD-konform
- C5 testiert und ISO 27001 zertifiziert
- Sichere Daten- und Projekträume
- Sicher und schnell teilen auf allen Geräten
- Alles Wichtige immer dabei
Weitere Funktionen
- Sichere Speicherung von Dokumenten
- Sammlungen, Ordner und Dateien einfach freigeben
- Dokumente und Dateien mit Externen teilen
- Volltextsuche und Filtermöglichkeit
- Dateiversionierung mit Versionshistorie
- Datenspeicherung ausschließlich in Deutschland
- Rechtssicheres Archiv
- Workflows (Lesebestätigung, Genehmigung, Metadaten)
- DATEV-Belegbilderservice
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung: Link
Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen CenterDevice GmbH, durch die TÜV Rheinland Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 18.09.2027, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung und Betrieb des cloudbasierten Dokumentenmanagementsystems (DMS) CenterDevice zum schnellen Auffinden und strukturiertem Verwalten von Dokumenten aller Art sowie zum Teilen von Dokumenten mit internen Mitarbeitern und externen Kunden oder Partnern.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
GoBD
Ein IDW PS 880-Zertifikat für die Lösung CenterDevice, Version CenterDevice-Core-aws-production Build 147, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Belegverarbeitung, durch PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, vom 30.10.2020, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
