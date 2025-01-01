Highlights
- Kanzlei-Modus für Steuerkanzleien zur Bündelung von Kleinbetrieben
- Freibetragsüberwachung und steuerliche Optimierung
- Darstellung anderer Arbeitgebervorteile (Parkplatz, Mittagessen, etc.)
- Zusätzlicher Zugriff auf die Einkaufsvorteile von Mitarbeitervorteile.de
- Exklusive Integration von Bonvoyo, dem Mobilitätsbudget der deutschen Bahn
Weitere Funktionen
- Cloud-Lösung auf deutschen Servern, Software-as-a-Service (SaaS)
- Einfache und schnelle Implementierung im Unternehmen
- Laufende Anpassung bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Benefit Budget Service© für regelmäßige Budgets und spontane Belohnungen
- Mitarbeitergruppen für unterschiedliche Gehaltsextras und Budgets
- Automatische Behandlung geänderter Mitarbeiterdaten (Störfall-Management)
- Abbildung eines Unternehmensverbunds in einer flexBEN©-Plattform
- Arbeitgeber-Cockpit zum aktiven Management des Gehaltsextras-Portfolios
- Lieferanten-neutrale Gehaltsextras-Angebote ohne versteckte Provisionen o.ä.
- Vollständiges Plattform-Branding im Corporate Design des Arbeitgebers
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 2,45 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
