Highlights

  • Kanzlei-Modus für Steuerkanzleien zur Bündelung von Kleinbetrieben
  • Freibetragsüberwachung und steuerliche Optimierung
  • Darstellung anderer Arbeitgebervorteile (Parkplatz, Mittagessen, etc.)
  • Zusätzlicher Zugriff auf die Einkaufsvorteile von Mitarbeitervorteile.de
  • Exklusive Integration von Bonvoyo, dem Mobilitätsbudget der deutschen Bahn

Weitere Funktionen
  • Cloud-Lösung auf deutschen Servern, Software-as-a-Service (SaaS)
  • Einfache und schnelle Implementierung im Unternehmen
  • Laufende Anpassung bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
  • Benefit Budget Service© für regelmäßige Budgets und spontane Belohnungen
  • Mitarbeitergruppen für unterschiedliche Gehaltsextras und Budgets
  • Automatische Behandlung geänderter Mitarbeiterdaten (Störfall-Management)
  • Abbildung eines Unternehmensverbunds in einer flexBEN©-Plattform
  • Arbeitgeber-Cockpit zum aktiven Management des Gehaltsextras-Portfolios
  • Lieferanten-neutrale Gehaltsextras-Angebote ohne versteckte Provisionen o.ä.
  • Vollständiges Plattform-Branding im Corporate Design des Arbeitgebers

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 2,45 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.