Highlights

  • Komplettlösung für den Tief- und GaLa-Bau
  • Einfache Bedienung, auch ohne buchhalterische Kenntnis
  • Abschaffung des Pendelordners
  • Jährlicher OPOS-Abgleich nicht mehr notwendig
  • Fachpersonal bei Einrichtung und Support

Weitere Funktionen
  • Angebotskalkulation
  • Auftragsvorbereitung, Ressourcenplanung und Beschaffung
  • Nachkalkulation, Kostenrechnung und Controlling
  • Mengennachweis und Bauabrechnung
  • Digitale Aufmaß- und Abrechnungssysteme (CAD)
  • Schnittstellen GAEB, MLV und STLB Bau
  • Import- und Export-Schnittstelle Finanzbuchführung
  • Übergabevorschau zur Datenkontrolle vor Versand
  • Umfangreiche Wahlmöglichkeit zur Datensatzgestaltung
  • Unterstützung DATEV-System-Anzahlung

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Lösung erstellt E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x

Lösung verarbeitet E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

